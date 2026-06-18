Atropellan a un menor

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RIOVERDE.- Un menor de edad fue atropellado por un automóvil en calles del Barrio de los Llanitos, el que fue trasladado a recibir atención médica al Hospital, debido a las lesiones que sufrió luego de ser embestido por el conductor de un vehículo, que se dio a la fuga.

El suceso se presentó en la Avenida Colón en el Ejido de los Llanitos, cuando un menor de edad quien se dirigía a su domicilio, fue atropellado por un vehículo, quedando tirado en el piso, mientras que el conductor de la unidad motriz se dio a la fuga.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, ya que el pequeño quedó tirado en el piso y requería atención médica.

Al lugar acudieron paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios, pero al ver la gravedad de las lesiones, optaron por trasladarlo a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde quedó en internado en observación y luego sería dado de alta.

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