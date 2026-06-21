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Atropellan mascota en carretera federal

Por Carmen Hernández

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Atropellan mascota en carretera federal
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una mascota fue atropellada en la carretera federal quedando abandonada y personas solicitaron apoyo para que fuera recogida y llevada con algún veterinario para recibir atención, por las lesiones sufridas.  

      Los hechos ocurrieron a las 11:41 de la mañana, cuando se recibió una llamada en cabina de las oficinas de Protección Civil municipal, ya que un peludo fue atropellado en el Boulevard el Refugio,  entre Centenario y Madero.  

      La mascota quedó tirada en el pavimento, por lo que automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de Protección Civil Municipal.  

      La mascota fue trasladada en la patrulla a recibir atención médica, por las lesiones sufridas luego del atropellamiento, además de los lamentos que se escuchaban, por el dolor que resentía el animal.

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