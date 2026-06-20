Baja la turbiedad del agua: Dapas

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CIUDAD VALLES.- Ha disminuido la turbiedad del agua que llega a las viviendas porque el mantenimiento de los filtros del organismo operador del agua funcionó, de acuerdo con el director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría.

El funcionario presumió que el grado de turbidez ha disminuido, luego de los días de lluvias intensas que hubo a lo largo del Río Valles, precisamente porque le dieron mantenimiento a los filtros y se cambió el método de filtrado, en el que ahora se utiliza la zeolita, lo que está generando mejores resultados a como se había venido presentando.

Aclaró que el agua es buena para cualquier actividad doméstica, sin embargo, dijo que no es bebible, ya que no está filtrada para el consumo humano, por ello el llamado para que la población evite consumirla, ya que pone en riesgo la salud.