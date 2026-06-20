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Grupo Coatlicue está de fiesta

Por Jesús Vázquez

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Grupo Coatlicue está de fiesta
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      Matehuala.- El grupo de danza folclórica Coatlicue está celebrando su 35 aniversario de fundación, por lo que llevará a cabo diversas actividades conmemorativas para festejar la trayectoria de esta agrupación que ha representado a Matehuala y a México incluso en el extranjero en diversos eventos.

      Jesús Torres Arias refiere que como parte de esta importante celebración este sábado se realizará una exposición fotográfica en el Museo de las Culturas, a las seis de la tarde. 

      Invita a toda la población a asistir, ya que la entrada será gratuita. Asimismo, el domingo se celebrará una misa de acción de gracias para agradecer a Dios por los 35 años de existencia de Coatlicue, en la Catedral, al medio día.

      Comentó que el 27 de junio llevarán a cabo una tradicional callejoneada a partir de las seis de la tarde. 

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      El recorrido iniciará en la Plaza de Armas, recorrerá las principales calles de la ciudad y concluirá en el mismo lugar. Durante el trayecto se estará ofreciendo mezcal a los asistentes. 

      Destacó que el grupo Coatlicue fue pionero en la realización de callejoneadas en Matehuala, contribuyendo al rescate y preservación de una de las tradiciones más representativas del país.

      La función de gala por el 35 aniversario de Coatlicue se realizará el 28 de junio a las seis de la tarde en el Teatro Manuel José Othón. 

      La entrada será gratuita y el público podrá disfrutar de diversos bailables folclóricos tradicionales que forman parte de la riqueza cultural de México.

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