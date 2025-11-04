logo pulso
Aumenta la racha de accidentes de motociclistas

Por Carmen Hernández

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Aumenta la racha de accidentes de motociclistas

Ciudad Fernández.-  Persiste la racha de accidentes de motociclistas, diariamente se registran hasta 3 donde los conductores resultan con lesiones severas y hasta graves, que ponen en riesgo su vida.  

Cabe destacar que pese a las campañas de concientización que realizan los cuerpos policíacos, no cesan los accidentes de motociclistas, que son el pan de cada día. 

La mayoría de los percances son ocasionados por jovencitos que conducen las unidades motrices, que comúnmente al viajar a altas velocidades derrapan la unidad en que viajaban, resultan con lesiones considerables. 

Los heridos son trasladados a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, donde son atendidos por la gravedad de sus lesiones que llegan a sufrir. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que es necesario reiterar que porten el casco adecuado y sobre todo manejen con precaución, ya que con ello depende su vida.  

Diariamente se registran hasta 3 accidentes, por lo que es importante que los conductores acaten el reglamento de Tránsito, para reducir la incidencia de accidentes.

