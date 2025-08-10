Aumentan clientes en casas de empeño

RIOVERDE.- Casas de empeño reportan un incremento de clientes de un 25% y esperan un aumento mayor con el regreso a clases de todos los alumnos, sobre todo de nivel básico, ante la falta de recursos de los padres de familia.

Administradores de las tiendas dieron a conocer que vienen arrastrando la cuesta de enero, por lo que hay la falta de dinero entre las familias.

Refieren que actualmente tienen un 25% de incremento de pignorantes, para obtener recursos y poder comprar diversos útiles escolares a sus hijos, lo que más llevan a empeñar es la joyería, aparatos electrónicos, bicicletas y hasta lavadoras.

Señalaron que se espera mayor afluencia con el próximo arranque del ciclo escolar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque refieren que la mayoría de los usuarios recuperar sus bienes muebles, indispensables en su hogar, el préstamo solo es una ayuda momentánea para salir de necesidades que enfrentan.