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Aumentan embarazos juveniles en Valles

Jóvenes en gravidez son atendidas, pero los hechos son denunciados ante la autoridad

Por Redacción

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan embarazos juveniles en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Hasta 10 menores de 15 años embarazadas llegan a recibir atención al Hospital General por mes, de acuerdo con datos del director de este centro hospitalario, Jesús Guillén Lárraga.

      Recientemente, el nosocomio que atiende a toda la población no derechohabiente de la Huasteca, así como del norte de Hidalgo y Veracruz recibió a dos preadolescentes de 12 y 13 años en estado de gravidez y el protocolo a seguir fue el de dar aviso al Ministerio Público, dado que cualquier embarazo en menores de 15 años es considerado abuso, de acuerdo con Guillén Lárraga.

      Refirió que por mes están recibiendo alrededor de 10 menores de edad embarazadas y se les da la atención que necesitan, porque son embarazos de alto riesgo, pero se tiene que notificar a las autoridades por cada uno de esos ingresos al Hospital.

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