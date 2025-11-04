Aumentan las quejas por abusos de GCE

CIUDAD VALLES.- Por detenciones arbitrarias y lesiones contra los ciudadanos, hay quejas en la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de elementos de la Guardia Civil Estatal.

Han llegado al escritorio de recepción de la oficina de Derechos Humanos quejas de ciudadanos que han sido objeto de detenciones que no tienen una razón de peso y también se han abierto expedientes por lesiones provocadas por elementos de la corporación ya descrita.

Dentro del espectro de quejas que suele haber en la oficina que encabeza Edgardo Gasca Moreno, las que se refieren a presuntos abusos policiacos son de las más recurrentes, así como las que se refieren a conflictos de tipo escolar, abusos que deberán ser atendidos para evitar que la población pueda emitir algunas acciones.