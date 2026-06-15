Automóvil cae en bache y se daña; demandarán al Ayuntamiento

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CIUDAD VALLES.- Un hombre que circulaba en su vehículo Ford sobre la calle Niños Héroes, cayó en un bache y se le dañó su polvera y su fasia, por tal motivo dijo que demandará al Municipio.

Alrededor de este mediodía, un ciudadano que pidió que no se revelara su nombre, pero que está plenamente identificado por este medio de comunicación, circulaba sobre la calle Niños Héroes, entre Carranza y Madero, cuando su vehículo Ford, Focus, 2014 cayó a un bache que, el mismo conductor calcula, tiene una profundidad de 20 centímetros, dañando la fasia y la polvera de su automóvil.

Este incidente hizo que hiciera alto total sobre la vía de rodamiento y esto impidió que avanzaran otros carros en esa calle que se angosta en ese tramo, por eso llegó un oficial de tránsito, que fue informado del incidente.

Después de la llegada de la compañía aseguradora, el ciudadano resolvió denunciar el estado de deterioro de la calle que provocó las pérdidas en su carrocería y esta denuncia estaría dirigida al Ayuntamiento, papeleo que hará este lunes 15 de junio, de acuerdo con el afectado.

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