Automovilista atropella a motociclista y huye

Matehuala.- Conductor de un automóvil atropelló a motociclista en el cruce de las calles Mariano Vázquez y Ángel Veral, luego del impacto el chofer de la motocicleta salió volando y terminó tirado en el piso, mientras que el conductor del auto se dio a la fuga, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja que le brindaron los primeros auxilios al lesionado.

Los hechos sucedieron la tarde del jueves en calles de la zona centro de la ciudad, donde un automovilista conducía a exceso de velocidad y en el cruce de las citadas calles atropelló al motociclista.

El conductor del automóvil emprendió la huida sin importarle las condiciones en que haya quedado el motociclista, testigos del accidente inmediatamente solicitaron auxilio a corporaciones de emergencia para atender al lesionado.

Al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja quienes inmediatamente valoraron al motociclista, y ante los golpes y lesiones sufridas, fue trasladado a un hospital a recibir atención médica especializada.

También llegaron elementos de las corporaciones policiacas para llevar a cabo la búsqueda del presunto culpable, no pudo ser localizado, pero continuarán las indagatorias.