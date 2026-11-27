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Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se han registrado las corrientes de agua arrastraron una gran cantidad de grava, tierra y piedras hasta la avenida Lerdo de Tejada, convirtiendo esta vialidad en un peligro para los automovilistas que transitan por la zona.

Vecinos de la colonia 22 de Mayo reportaron que tras las recientes precipitaciones, la avenida Lerdo de Tejada quedó cubierta de grava, tierra y piedras, lo que dificulta la circulación y representa un riesgo para quienes utilizan esta importante vialidad, por lo que es importante que Servicios Públicos Primarios acudan a limpiar esta zona, así mismo piden a los ciudadanos circular con precaución por este lugar.

Comentaron que esta zona es una vialidad muy importante, porque diariamente pasan cientos de vehículos, ya que esta calle es transito a la Universidad Intercultural, ENESMAPO, Escuela Normal Experimental y algunas escuelas de primaria y preescolar del 22 de Mayo, además de que cerca está la clínica 14 del IMSS, por lo que es necesario que se arregle esta zona para evitar algún accidente.

Los habitantes señalaron que los automovilistas deben circular con precaución, ya que el material acumulado podría provocar que los choferes pierdan el control o sufran algún accidente.

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Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para retirar los materiales y realizar labores de limpieza en la avenida de Lerdo de Tejada, a fin de evitar algún percance y garantizar la seguridad de quienes transitan por este sector de la ciudad.