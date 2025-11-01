Baja consumo de carne por Xantolo

CIUDAD VALLES.- El Xantolo vegano: sucumbe la matanza de reses y cerdos hasta en un 68 por ciento, del año pasado a este 2025, de acuerdo con el director del Rastro, Hugo Alberto Castillo Castillo.

La actividad en el rastro en la víspera de los días de Todos Santos solía ser intensa, pero las cosas cambiaron de un año a otro drásticamente por varios factores: los costoso de la carne y la casi nula producción ganadera que dejó con muy poco trabajo a los matanceros del Rastro.

El director del centro de matanza dijo que en el caso de la carne de res, la matanza se desplomó de un año a otro, ya que, en octubre de 2024 dieron cuenta de 230 vacas en el Rastro, mientras que en el octubre de este año fueron solo 75 las reses que se sacrificaron, una reducción en el consumo del 68 por ciento.

El caso de la carne de cerdo es menos dramático, quizá porque los porcinos son los que terminan rellenando los tamales, pero la reducción también causa preocupación, porque en octubre del año pasado dieron cuenta de 150 puercos, mientras que este mes apenas y contaron 108 sacrificios, una caída de casi el 30 por ciento.

