logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Baja consumo de carne por Xantolo

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Baja consumo de carne por Xantolo

CIUDAD VALLES.- El Xantolo vegano: sucumbe la matanza de reses y cerdos hasta en un 68 por ciento, del año pasado a este 2025, de acuerdo con el director del Rastro, Hugo Alberto Castillo Castillo. 

La actividad en el rastro en la víspera de los días de Todos Santos solía ser intensa, pero las cosas cambiaron de un año a otro drásticamente por varios factores: los costoso de la carne y la casi nula producción ganadera que dejó con muy poco trabajo a los matanceros del Rastro. 

El director del centro de matanza dijo que en el caso de la carne de res, la matanza se desplomó de un año a otro, ya que, en octubre de 2024 dieron cuenta de 230 vacas en el Rastro, mientras que en el octubre de este año fueron solo 75 las reses que se sacrificaron, una reducción en el consumo del 68 por ciento. 

El caso de la carne de cerdo es menos dramático, quizá porque los porcinos son los que terminan rellenando los tamales, pero la reducción también causa preocupación, porque en octubre del año pasado dieron cuenta de 150 puercos, mientras que este mes apenas y contaron 108 sacrificios, una caída de casi el 30 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizarán jornada de vacunación
Realizarán jornada de vacunación

Realizarán jornada de vacunación

SLP

Carmen Hernández

La campaña se llevará a cabo en el Hospital Rural 41 del IMSS

Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón
Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón

Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón

SLP

Carmen Hernández

Inauguran arco monumental en Mercados
Inauguran arco monumental en Mercados

Inauguran arco monumental en Mercados

SLP

Redacción

Realizan ritual de ofrecimiento de ofrendas a las almas que regresan del más allá

Realizan ritual por las ánimas
Realizan ritual por las ánimas

Realizan ritual por las ánimas

SLP

Jesús Vázquez

El evento se llevó a cabo en el panteón Hidalgo