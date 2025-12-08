logo pulso
Bancos deben mejorar seguridad en los cajeros

El Ayuntamiento implementará operativos en esta temporada

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Bancos deben mejorar seguridad en los cajeros

CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento asegura que reforzará medidas de seguridad en esta temporada decembrina, pero pide a los bancos reforzar su seguridad en los cajeros automáticos, pues es común que ahí se generen atracos.

El secretario Luis Ángel Contreras Malibrán dijo que la temporada invernal suele traer beneficios económicos a muchos y portar dinero que atrae a delincuentes, por eso anunció un refuerzo en la seguridad, en el primer cuadro de la ciudad, mercados, centrales de autobuses urbanos, tiendas y, dedicó un énfasis especial a las instituciones bancarias.

Pidió a las administraciones bancarias que incrementaran su seguridad, puesto que los cajeros automáticos son la fuente de extracción más importante y el lugar donde acechan carteristas, estafadores y delincuentes en general.

Por lo que hay la necesidad de incrementar la seguridad para cuentahabientes que vayan a retirar dinero, en cualquier horario.

