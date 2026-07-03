logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bienestar esperará veredicto de FGE sobre desfalco

Por Redacción

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Bienestar esperará veredicto de FGE sobre desfalco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- La delegación de Bienestar no emitió ningún comunicado sobre el presunto robo de 47 mil pesos de dinero de la Clínica es Nuestra, porque ese tema ya se encuentra en la Fiscalía General del Estado (FGE). 

      La delegada Griselda Mezquida Saldaña, dijo que la institución que ella representa no puede emitir mensajes sobre el caso de una denuncia hecha por la presidenta de la Contraloría en el Comité de Salud para el Bienestar (Cosabi) de la Clínica de la colonia Juárez, ya que este asunto fue asentado en una denuncia penal en la FGE y pertenece a una carpeta de investigación. 

      La denuncia estriba en que hay un desfalco de 47 mil pesos que los encargados del programa no pudieron comprobar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae camión de la basura en socavón
      Cae camión de la basura en socavón

      Cae camión de la basura en socavón

      SLP

      Redacción

      Realizan exequias de Agustín Moreno
      Realizan exequias de Agustín Moreno

      Realizan exequias de Agustín Moreno

      SLP

      Jesús Vázquez

      Presentan el Maratón Tuna Bike Matehuala
      Presentan el Maratón Tuna Bike Matehuala

      Presentan el Maratón Tuna Bike Matehuala

      SLP

      Jesús Vázquez

      Será un evento atlético de 30 y 50 kilómetros

      Por mandato judicial, familias regresan a la comunidad La Peña
      Por mandato judicial, familias regresan a la comunidad La Peña

      Por mandato judicial, familias regresan a la comunidad La Peña

      SLP

      Redacción

      Indígenas tének y nahuas habían sido desalojados