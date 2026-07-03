Bienestar esperará veredicto de FGE sobre desfalco

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CIUDAD VALLES.- La delegación de Bienestar no emitió ningún comunicado sobre el presunto robo de 47 mil pesos de dinero de la Clínica es Nuestra, porque ese tema ya se encuentra en la Fiscalía General del Estado (FGE).

La delegada Griselda Mezquida Saldaña, dijo que la institución que ella representa no puede emitir mensajes sobre el caso de una denuncia hecha por la presidenta de la Contraloría en el Comité de Salud para el Bienestar (Cosabi) de la Clínica de la colonia Juárez, ya que este asunto fue asentado en una denuncia penal en la FGE y pertenece a una carpeta de investigación.

La denuncia estriba en que hay un desfalco de 47 mil pesos que los encargados del programa no pudieron comprobar.