logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bloquean cañeros Ingenio de Tambaca

Reclaman pago de preliquidaciones

Por Redacción

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Bloquean cañeros Ingenio de Tambaca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Bloquean cañeros la entrada del Ingenio Alianza Popular de Tambaca (Tamasopo) por atraso en el pago de preliquidaciones de tres meses.

      Falcón Saldierna Martínez, líder de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) informó que el IAP, perteneciente al Grupo Santos, tiene adeudo de preliquidaciones con al menos 200 productores de su organización y de la Confederación Nacional Campesina (CNC) desde hace tres meses, puesto que la zafra concluyó hace cuatro meses, pero las preliquidaciones deben estar abonadas en su totalidad al mes de que concluyó el periodo zafrístico. 

      Saldierna Martínez expresó que no se quitarán de ese lugar, por donde el IAP saca su azúcar en camiones, hasta que haya un diálogo con una comisión de Grupo Santos y que se liquide la deuda, por lo que no habrá otra negociación sino que se les pague la deuda.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Exhiben la película El Ritual del Nahual
      Exhiben la película El Ritual del Nahual

      Exhiben la película El Ritual del Nahual

      SLP

      Redacción

      Rescata los mitos de la Huasteca, dentro de una atmósfera de suspenso y terror

      Encuestan sobre posible candidato a Gobernador (a)
      Encuestan sobre posible candidato a Gobernador (a)

      Encuestan sobre posible candidato a Gobernador (a)

      SLP

      Redacción

      Brindan plática sobre uso de dispositivos digitales a familias
      Brindan plática sobre uso de dispositivos digitales a familias

      Brindan plática sobre uso de dispositivos digitales a familias

      SLP

      Carmen Hernández

      Padres de familia bloquean escuela
      Padres de familia bloquean escuela

      Padres de familia bloquean escuela

      SLP

      Jesús Vázquez

      Molestos, dicen que autoridades educativas solo se burlan de ellos