Bloquean cañeros Ingenio de Tambaca

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CIUDAD VALLES.- Bloquean cañeros la entrada del Ingenio Alianza Popular de Tambaca (Tamasopo) por atraso en el pago de preliquidaciones de tres meses.

Falcón Saldierna Martínez, líder de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) informó que el IAP, perteneciente al Grupo Santos, tiene adeudo de preliquidaciones con al menos 200 productores de su organización y de la Confederación Nacional Campesina (CNC) desde hace tres meses, puesto que la zafra concluyó hace cuatro meses, pero las preliquidaciones deben estar abonadas en su totalidad al mes de que concluyó el periodo zafrístico.

Saldierna Martínez expresó que no se quitarán de ese lugar, por donde el IAP saca su azúcar en camiones, hasta que haya un diálogo con una comisión de Grupo Santos y que se liquide la deuda, por lo que no habrá otra negociación sino que se les pague la deuda.