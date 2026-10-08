Padres de familia bloquean escuela

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Matehuala.- Padres de familia de la escuela José Rosas Moreno bloquearon el acceso a la institución ante la falta de dos maestros para que brinden educación a sus hijos, dijeron que no se abrirá hasta que lleguen los docentes que faltan, pues solo han sido promesas de autoridades educativas de la llegada de los profesores a la escuela.

Los paterfamilias inconformes dijeron que faltan maestros para alumnos de primer año, grupo "B", y segundo año, grupo "B", en el caso de segundo año, desde que inició el ciclo escolar no cuentan con maestro y ya va más de un mes de clases, aunque han hablado con el supervisor y han realizado oficios de solicitud de personal docente, pero no les han hecho caso.

De acuerdo con la información proporcionada por los padres de familia, se les había dicho que para iniciar esta semana ya llegarían maestros para los dos grupos que no tienen docente; sin embargo, comenzaron las clases y aún no cuentan con profesor los alumnos, por lo que al ver que no hay respuesta por parte de las autoridades educativas, tomaron la decisión de cerrar la escuela y colocar un candado, dijeron que no abrirán las puertas hasta que lleguen los maestros.

Declararon que tomaron esta medida debido a que ya les han estado diciendo que llegará un maestro, pero solo son burlas.

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Señalaron que es la directora quien atiende a los alumnos durante un rato y posteriormente queda personal administrativo durante todo el día, pero se requiere un maestro que les brinde atención continua para que los estudiantes puedan tener un aprendizaje real.

Cabe hacer mención que el año pasado, en varias ocasiones, también se tuvieron que manifestar los padres de familia debido al mismo problema: maestros que se jubilaban y a quienes no les enviaban un reemplazo, dejando por mucho tiempo a los niños sin clases.