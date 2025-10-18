Bloquean carretera Matehuala-Charcas
Demandan arreglo de escuelas que tienen severos daños
Villa de Guadalupe.- Padres de familia de la Telesecundaria Ma. Guadalupe Rodea realizaron un bloqueo carretero para exigir mejores condiciones para el plantel, ya que esta escuela presenta varios daños en su infraestructura y no es un espacio seguro para los alumnos.
La manifestación y bloqueo fue ayer por la mañana, los quejosos bloquearon la carretera Matehuala-Charcas a la altura del Entronque de Solís, para exigir mejoras en los derechos educativos para los niños y jóvenes del municipio de Villa de Guadalupe y sus comunidades, sobre todo en la Telesecundaria Ma. Guadalupe Rodea, la cual ya presenta varios daños estructurales y representa un riego para los estudiantes y maestros.
Los paterfamilias exigen que las autoridades educativas pongan atención a la institución, pero no solo a ésta, si no a todas las escuelas públicas de Villa de Guadalupe ya que están olvidadas, y muchas requieren reparación en áreas como las aulas, canchas, baños, entre otras cosas, siendo las instituciones un peligro para niños y jóvenes que ahí estudian.
El bloqueo duró toda la mañana del viernes hasta que se presentaron elementos de la Guardia Civil Estatal y estuvieron hablando con los manifestantes, para que dejaran libre el paso en la carretera y optaron por abrirla con el compromiso que será atendida su queja, sin embargo, dijeron que si no son escuchados volverán a bloquear la carretera.
