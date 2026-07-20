Continúan operativos de vigilancia en la ciudad

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Continúan los operativos de seguridad en colonias del municipio, donde agentes realizan diversas acciones para mantener la tranquilidad, fueron revisados varios vehículos, para conocer sus condiciones y que no tengan reporte de robo.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó un operativo de manera conjunta con elementos de la Guardia Nacional, donde recorrieron diversas comunidades y colonias de la cabecera municipal.

En estas acciones aplicadas fueron detenidas dos personas por faltas administrativas, las que fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

La finalidad es mantener la seguridad y paz en el municipio, con este tipo de acciones.

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Autoridades dijeron que los operativos continuarán de manera coordinada, lo que se busca es que los jóvenes q2ue conducen una motocicleta porten el casco de seguridad, no manejen a exceso de velocidad, que los automovilistas usen el cinturón de seguridad y que no manejen en estado de ebriedad.