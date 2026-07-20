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Continúan operativos de vigilancia en la ciudad

Por Carmen Hernández

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Continúan operativos de vigilancia en la ciudad
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Continúan los operativos de seguridad en colonias del municipio, donde agentes realizan diversas acciones para mantener la tranquilidad, fueron revisados varios vehículos, para conocer sus condiciones y que no tengan reporte de robo.  

      La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó un operativo de manera conjunta con elementos de la Guardia Nacional, donde recorrieron diversas comunidades y colonias de la cabecera municipal.  

      En estas acciones aplicadas fueron detenidas dos personas por faltas administrativas, las que fueron puestas a disposición de la Fiscalía. 

      La finalidad es mantener la seguridad y paz en el municipio, con este tipo de acciones.  

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      Autoridades dijeron que los operativos continuarán de manera coordinada, lo que se busca es que los jóvenes q2ue conducen una motocicleta porten el casco de seguridad, no manejen a exceso de velocidad, que los automovilistas usen el cinturón de seguridad y que no manejen en estado de ebriedad. 

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