Bomberos atrapan par de víboras
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Matehuala.- Los Bomberos atendieron dos llamados de auxilio por el miedo que generaban serpientes en diferentes puntos de la ciudad, para evitar que estos reptiles mordieran a una persona o les hicieran daño.
De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron un reporte de una serpiente en un domicilio particular de la colonia Aviación en la calle Lorenzo Díaz, por lo que acudieron en una unidad y al llegar localizaron a la víbora llevaron a cabo el control y posteriormente efectuaron su reintegración a su hábitat natural.
Posteriormente recibieron otro reporte de que había otra serpiente, pero ahora en un domicilio particular de la calle Flores Magón en la colonia Ferrocarrilera.
Para el control y liberación del ofidio en su hábitat natural, se pide a la población que si ven una serpiente no le hagan daño y comunicarse a Bomberos para que lleven a cabo el control de estos animales, pues hay que cuidar la fauna.
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Por otra parte, también se reportó un incendio de solar en la comunidad de Guadalupe de los Faz, donde acudieron los Bomberos y con apoyo de la población de la comunidad lograron controlar el incendio para evitar que se propagara por más zonas.
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