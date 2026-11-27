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San Ciro de Acosta. - El cuerpo de bomberos imparte pláticas a los alumnos de la Escuela Telesecundaria de la Zona Escolar 044, sobre atención de incendios, primeros auxilios y equipamiento y herramientas que utilizan bomberos para sofocar un fuego.

Personal de bomberos se desplazaron a la Escuela Telesecundaria Leona Vicario de Palo Alto, Niños Héroes de la Trinidad, Julián Carrillo en el Barrio de Santiago, Julián Carrillo de la Colonia Guadalupe y Manuel José Othón de la localidad del Pitahayo.

Entre los temas que se abordaron fue las herramientas utilizadas para sofocar el fuego, primeros auxilios y prevención y atención de incendios.

La finalidad es que los jóvenes conozcan el trabajo de los bomberos, sobre todo que tengan las herramientas necesarias para saber cómo actuar en caso de una emergencia.

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Las capacitaciones continuarán en diversas instituciones educativas, para que estudiantes conozcan maneras de apagar el fuego y brindar primeros auxilios.