Bomberos controlan dos incendios en la colonia Bustamante

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar dos incendios que se generaron en lotes baldíos, no hubo personas lesionadas, ambos siniestros ocurrieron en la colonia Bustamante, pero en diferentes horarios.

De acuerdo a información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, el primero se originó la madrugada de ayer en la calle Prolongación Negrete perteneciente a la colonia Bustamante, donde se incendió un predio baldío, vecinos reportaron la situación esperando que no se extendiera a sus domicilios, pero gracias a la pronta acción de bomberos lograron controlar el fuego.

Posteriormente por la tarde les reportaron otro incendio también en la colonia Bustamante, pero en la calle Fresnos, también se trataba de un predio baldío, los bomberos acudieron rápidamente y en cuestión de minutos lograron apagar el fuego que amenazaba extenderse.

Ante esta situación pide bomberos no dejar objetos inflamables en lotes baldíos, y tampoco hacer quema de basura ya que se puede salir de control.

Cabe hacer mención que también acudieron a la calle prolongación Hidalgo de la colonia Ojo de Agua, donde les reportaron que había varias colmenas de avispas, las cuales eran muy peligrosa, por lo que inmediatamente acudieron para el control de las avispas, afortunadamente no hubo personas lesionadas.