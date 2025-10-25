logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EL AMOR LOS UNE!

Fotogalería

¡EL AMOR LOS UNE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos controlan dos incendios en la colonia Bustamante

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Bomberos controlan dos incendios en la colonia Bustamante

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar dos incendios que se generaron en lotes baldíos, no hubo personas lesionadas, ambos siniestros ocurrieron en la colonia Bustamante, pero en diferentes horarios.

 De acuerdo a información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, el primero se originó la madrugada de ayer en la calle Prolongación Negrete perteneciente a la colonia Bustamante, donde se incendió un predio baldío, vecinos reportaron la situación esperando que no se extendiera a sus domicilios, pero gracias a la pronta acción de bomberos lograron controlar el fuego. 

 Posteriormente por la tarde les reportaron otro incendio también en la colonia Bustamante, pero en la calle Fresnos, también se trataba de un predio baldío, los bomberos acudieron rápidamente y en cuestión de minutos lograron apagar el fuego que amenazaba extenderse. 

Ante esta situación pide bomberos no dejar objetos inflamables en lotes baldíos, y tampoco hacer quema de basura ya que se puede salir de control. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 Cabe hacer mención que también acudieron a la calle prolongación Hidalgo de la colonia Ojo de Agua, donde les reportaron que había varias colmenas de avispas, las cuales eran muy peligrosa, por lo que inmediatamente acudieron para el control  de las avispas, afortunadamente no hubo personas lesionadas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conmemoran aniversario de las Naciones Unidas
Conmemoran aniversario de las Naciones Unidas

Conmemoran aniversario de las Naciones Unidas

SLP

Jesús Vázquez

Se fundó para evitar se generara otra guerra mundial

Detectan locatarios inspectores piratas
Detectan locatarios inspectores piratas

Detectan locatarios inspectores piratas

SLP

Redacción

Ofertan artículos para el halloween
Ofertan artículos para el halloween

Ofertan artículos para el halloween

SLP

Jesús Vázquez

Costará el Xantolo a Valles 1mdp
Costará el Xantolo a Valles 1mdp

Costará el Xantolo a Valles 1mdp

SLP

Redacción