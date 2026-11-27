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Rioverde.- Se registra fuga de gas, en el Ejido del Refugio lo que puso en peligro a familia de una vivienda, pues un tanque de gas LP estuvo a punto de causar una tragedia.

Una familia de la calle Escontría del Ejido del Refugio, solicitaron el apoyo del cuerpo de bomberos, porque se registró la fuga de gas de un cilindro.

Por lo que de manera inmediata acudieron los tragahumo, para verificar las condiciones del tanque de gas de donde se estaba fugando el hidrocarburo y que pudiera causar un estallido.

Por fortuna no hubo personas que resultarán intoxicadas por el gas, luego de que los bomberos lograron controlar la fuga y evacuar la casa, para evitar una explosión.

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