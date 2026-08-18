Bomberos rescatan un minino
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Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la calle Fresno, donde se reportó que había un gato atrapado en un árbol de aproximadamente cinco metros de altura y que no podía bajar, por lo que esta corporación de auxilio acudió para apoyar al animalito y rescatarlo sano y salvo.
De acuerdo con la información proporcionada, Bomberos recibieron una llamada de auxilio en la que reportaban que había un gato arriba de una palma de aproximadamente cinco metros de altura, ubicada en la calle Fresno, de la colonia Rinconada de los Fresnos, por lo que los bomberos acudieron inmediatamente al lugar para brindar auxilio.
Al llegar, los tragahumo fueron informados sobre el lugar exacto donde se encontraba el felino, con ayuda de una enorme escalera comenzaron a subir hasta alcanzar al gato, logrando atraparlo y bajarlo de manera segura.
Una vez que el animal estuvo a salvo, fue entregado a sus propietarios, a quienes los bomberos recomendaron tener mayor cuidado con el gato para evitar que vuelva a subir a árboles de gran altura y pueda quedar atrapado nuevamente.
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Por otra parte, esta corporación de auxilio también acudió a la fábrica Drexmaier, donde realizó una inspección de las instalaciones debido a un posible riesgo de incendio, con la finalidad de emitir una opinión técnica.
Afortunadamente, gracias a la pronta intervención de los elementos de Bomberos, se pudieron tomar las medidas correspondientes para prevenir cualquier situación mayor.
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