Bomberos sofocan incendio en baldío

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Matehuala.- Bomberos acudieron a brindar auxilio en un incendio registrado en un predio baldío ubicado en la calle Lerdo de Tejada, en la colonia La Granja, gracias a la pronta intervención de la corporación de auxilio, la situación pudo ser controlada y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa de los tragahumo, se recibió una llamada de auxilio en la que se alertaba sobre un fuerte incendio en un lote baldío ubicado en la calle Lerdo de Tejada.

Los Bomberos se trasladaron inmediatamente al lugar para comenzar con las labores correspondientes para controlar el fuego, a su llegada, los tragahumo procedieron a realizar las maniobras necesarias para evitar que las llamas se extendieran hacia otras áreas o representaran un riesgo para los domicilios cercanos.

La rápida respuesta de los bomberos permitió controlar la situación de manera oportuna, evitando que el incendio provocara mayores afectaciones en la zona.

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Finalmente, la corporación recordó a la población la importancia de reportar cualquier incendio de manera inmediata a los números de emergencia, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando el fuego puede propagarse con mayor facilidad en terrenos con maleza y basura.