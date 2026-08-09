Rehabilitan camino a comunidad Limones

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Villa de la Paz.- Luego de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el Altiplano fue rehabilitado el camino de acceso a la comunidad de Limones, debido a los daños que dejaron las precipitaciones con ríos de agua con piedras que bloquearon el acceso a la comunidad.

Las intensas lluvias provocaron afectaciones importantes en el camino, generando acumulación de tierra, piedras y lodo, además de deteriorar la superficie de rodamiento, lo que dificultaba el paso de vehículos y mantenía prácticamente incomunicados a los habitantes de esta comunidad.

Ante esta situación, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación para retirar el material que se encontraba sobre el camino y mejorar las condiciones de la vialidad, permitiendo nuevamente el tránsito de vehículos hacia Los Limones.

Los habitantes señalaron que contar con un camino en buenas condiciones es fundamental, ya que esta vía representa una de las principales formas de comunicación con el resto del municipio y permite el traslado de las familias, así como el acceso a servicios básicos, comercio y atención médica cuando es necesario.

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Las recientes lluvias han generado diversas afectaciones en caminos rurales de la región, por lo que se mantiene la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación en aquellos puntos que resulten dañados por las precipitaciones.