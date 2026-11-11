Bomberos sofocan incendio en vivienda

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MATEHUALA.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la colonia Juárez donde les reportaron un incendio en una casa habitación. Afortunadamente, gracias a la pronta intervención de esta corporación de auxilio, no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que reportaban un incendio en una vivienda ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, de la colonia Juárez, por lo que inmediatamente acudió una unidad para verificar la situación.

Al llegar al lugar, los bomberos comenzaron rápidamente las labores para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas de la vivienda o a domicilios cercanos. En cuestión de minutos lograron apagar las llamas y controlar la situación. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y el fuego no se propagó a otras viviendas. Sin embargo, el incendio dejó únicamente daños materiales en el domicilio afectado.

De manera preliminar, se presume que el siniestro pudo haberse originado por una extensión eléctrica, aunque serán las revisiones correspondientes las que permitan determinar las causas exactas del incendio. Se pide a la población revisar que las extensiones que coloquen estén en buenas condiciones para evitar que ocurran incendios.

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