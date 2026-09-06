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Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

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Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

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Estado

Se manifiestan los familiares de Ángel, desaparecido

Desde hace tres días no saben nada de él; se quejan, autoridades nada hacen por iniciar su búsqueda

Por Carmen Hernández

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Se manifiestan los familiares de Ángel, desaparecido
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      San Ciro de Acosta.-  Protestan familias por la desaparición de un jovencito que no saben nada de él desde el pasado 3 de septiembre, exigen a las autoridades iniciar un operativo para poder localizarlo, temen que pueda haber sido secuestrado.  

      El 3 de septiembre en el Barrio de Santiago, desapareció Miguel Ángel de 21 años de edad, y hasta el momento desconocen su paradero, pese a que se interpuso una denuncia por su desaparición. La tarde de este sábado familiares y amigos realizaron una protesta, los manifestantes portaban varias cartulinas, con leyendas como "Ángel tu familia te espera en casa", " Hasta encontrarte te queremos vivo", "Búsqueda inmediata y justicia"," Apoyo para que se investigue, hasta encontrarlo". 

      La familia del joven desaparecido lo único que pide es que Miguel aparezca y en buenas condiciones.

       Adelantaron que de no contar con una respuesta favorable, continuarán las protestas, incluso que serán más drásticas.

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