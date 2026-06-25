Cae camioneta en bachezote

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CIUDAD VALLES.- El bache que está en la esquina de la calle 1 de Mayo y Tierra y Libertad es tan grande que una camioneta se embancó la mañana de hoy.

El hoyanco, con una circunferencia de unos dos metros y una profundidad de medio metro está en la colonia Anfer y de acuerdo con los vecinos, lo han ido a tapar con material "suelto", como grava o piedras, sin embargo, la corriente que se forma con las lluvias ha arrastrado todo.

La mañana de este miércoles, el conductor de una camioneta cerrada cayó sobre el bache y ya no pudo salir de ahí, sino hasta que vecinos empujaron hacia atrás y el conductor de un camión repartidor jaló con un mecate a la unidad.