Evacuan alumnos por una presunta fuga de gas

RIOVERDE.- Por presunta fuga de gas fueron evacuados 150 niños de un Colegio en la Colonia del Bosque, por el riesgo que representaba y el peligro de que ocurriera una explosión.

El director de Protección Civil José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se atendió un reporte de fuga de gas en un centro de atención infantil ubicado en la colonia Del Bosque, por el peligro que representaba.

Al arribar al lugar elementos de Protección Civil, el personal de la institución educativa ya había evacuado a los alumnos y a docentes, quienes se encontraban en un punto de reunión seguro, para evitar daños.

Mientras esto sucedía, se le solicitó a la empresa gasera que acudiera para que hiciera una revisión completa de la instalación de gas y del tanque estacionario de la institución.

Así mismo se detectó que el olor no era de gas, sino a vapores de materiales peligrosos almacenados en un inmueble vecino.

Por lo que de manera coordinada con Comercio y Seguridad Pública Municipal, se ingresó al negocio, en el sitio fue encontrado almacenado aceite, pintura y anticongelante.

El propietario del negocio no contaba con medidas de seguridad así como los permisos correspondientes para operar este tipo de materiales peligrosos, por lo que el negocio fue clausurado y se colocaron sellos 0501-0502 por el riesgo que representaba para los alumnos que acuden al centro infantil.

Pero mientras eran peras o manzanas se suspendieron las clases, para evitar una contingencia de fatales consecuencias.