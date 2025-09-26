logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Evacuan alumnos por una presunta fuga de gas

Luego de una revisión, se detectó que el olor era de materiales peligrosos, de un negocio contiguo

Por Carmen Hernández

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Evacuan alumnos por una presunta fuga de gas

RIOVERDE.- Por presunta fuga de gas fueron evacuados 150 niños de un Colegio en  la Colonia del Bosque, por el riesgo que representaba y el peligro de que ocurriera una explosión. 

El director de Protección Civil José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se atendió un reporte de fuga de gas en un centro de atención infantil ubicado en la colonia Del Bosque, por el peligro que representaba. 

Al arribar al lugar elementos de Protección Civil, el personal de la institución educativa ya había evacuado a los alumnos y a docentes, quienes se encontraban en un punto de reunión seguro, para evitar daños. 

Mientras esto sucedía, se le solicitó a la empresa gasera que acudiera para que hiciera una revisión completa de la instalación de gas y del tanque estacionario de la institución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así mismo se detectó que el olor no era de gas, sino a vapores de materiales peligrosos almacenados en un inmueble vecino. 

Por lo que de manera coordinada con Comercio y Seguridad Pública Municipal, se ingresó al negocio, en el sitio fue encontrado almacenado aceite, pintura y anticongelante.  

El propietario del negocio no contaba con medidas de seguridad así como los permisos correspondientes para operar este tipo de materiales peligrosos, por lo que el negocio fue clausurado y se colocaron sellos 0501-0502 por el riesgo que representaba para los alumnos que acuden al centro infantil. 

Pero mientras eran peras o manzanas se suspendieron las clases, para evitar una contingencia de fatales consecuencias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desigual choque deja una persona lesionada
Desigual choque deja una persona lesionada

Desigual choque deja una persona lesionada

SLP

Redacción

Fritangueros deberán vender lejos de escuelas
Fritangueros deberán vender lejos de escuelas

Fritangueros deberán vender lejos de escuelas

SLP

Redacción

Paterfamilias peregrinan por maestros
Paterfamilias peregrinan por maestros

Paterfamilias peregrinan por maestros

SLP

Miguel Barragán

Sus hijos reciben educación a medias

Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono
Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono

Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono

SLP

Redacción