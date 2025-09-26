Podan añejo árbol, peligro para escuela

CIUDAD VALLES.- La dirección de Protección Civil cortó el enorme árbol que estaba a punto de caer y que ponía en riesgo a alumnos de la Eti 16.

Luego de meses de gestionar que se derramara el enorme macizo que estaba sobre la Valles-Mante, pocos metros antes de llegar a la citada escuela secundaria, ayer operarios de Protección Civil, bajo la supervisión de la dirección de Ecología segaron, rama a rama, el árbol que estaba a punto de caer por encontrarse en malas condiciones de su raíz.

Este árbol era un peligro para estudiantes y para los automovilistas que circulan a diario por ese tramo de la vía que sale al norte del municipio.