ENTREGA Y PASIÓN

ENTREGA Y PASIÓN

Podan añejo árbol, peligro para escuela

El arbusto ya tenía muchos daños y en cualquier momento podría colapsarse

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Podan añejo árbol, peligro para escuela

CIUDAD VALLES.- La dirección de Protección Civil cortó el enorme árbol que estaba a punto de caer y que ponía en riesgo a alumnos de la Eti 16.

Luego de meses de gestionar que se derramara el enorme macizo que estaba sobre la Valles-Mante, pocos metros antes de llegar a la citada escuela secundaria, ayer operarios de Protección Civil, bajo la supervisión de la dirección de Ecología segaron, rama a rama, el árbol que estaba a punto de caer por encontrarse en malas condiciones de su raíz.

Este árbol era un peligro para estudiantes y para los automovilistas que circulan a diario por ese tramo de la vía que sale al norte del municipio.

