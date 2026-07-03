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Campaña para prevenir un brote de dengue

Alertan a población para evitar este mal

Por Jesús Vázquez

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Campaña para prevenir un brote de dengue
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      Matehuala.-  La Jurisdicción Sanitaria número II lleva a cabo a cabo actividades contra el dengue, donde se realizaron acciones intensivas en áreas focalizadas como lo son escuelas, unidades médicas y algunos entornos públicos y privados. 

      La implementación de estas actividades favorece a la comunidad, ya que se realiza un trabajo en conjunto de la ciudadana y Jurisdicción Sanitaria II, ya que el dengue es un padecimiento que amenaza a la salud de la población, ya que su forma de trasmisión es a través de la picadura de los mosquitos. 

      La dependencia emite algunas recomendaciones que ayudan a prevenir que el mosquito del dengue se multiplique, como voltear recipientes que no estés utilizando y evitar que en estos se acumule agua, mantener tapado todo recipiente que se utilice como medio de almacenamiento de agua y lavar con jabón y cepillo los recipientes o utensilios utilizados para la distribución, almacenamiento y captación del agua.

      En esta temporada aumenta la proliferación de este mosquito por lo que es muy importante tomar estas medidas correctamente ya que esto nos ayuda a no adquirir esta enfermedad que en algunos casos puede ser mortal si no se atiende debidamente a tiempo, por lo que también es importante no auto medicarse y en caso de sentirse mal ir a un doctor.

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