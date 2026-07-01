logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descartan alza en violencia familiar

Por Samuel Moreno

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Descartan alza en violencia familiar

Aunque el periodo vacacional de verano implica que niñas, niños y adolescentes permanezcan más tiempo en sus hogares, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado descartó un incremento en los casos de violencia familiar y aseguró que ya prepara un operativo integral para la temporada.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, afirmó que la corporación no prevé un alza en este indicador durante las próximas semanas, al considerar que las acciones preventivas permitirán mantener la vigilancia tanto en zonas urbanas como en los principales puntos de concentración de personas.

Explicó que a partir del inicio de julio se pondrá en marcha el programa “Verano Seguro 2026”, mediante el cual se reforzará el despliegue operativo en centros turísticos, espacios culturales, así como en carreteras y caminos estatales y federales, con el objetivo de brindar seguridad a habitantes y visitantes.

Juárez Hernández añadió que el operativo también contempla acciones para proteger los planteles educativos que permanecerán sin actividad durante el receso escolar, además de otras estrategias preventivas para atender las necesidades propias de la temporada vacacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario sostuvo que la SSPC cuenta con un plan integral para contener posibles incidencias durante el verano, por lo que confió en que no se registrará un incremento en los casos de violencia familiar, al tiempo que llamó a la población a colaborar con las autoridades y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descartan alza en violencia familiar
Descartan alza en violencia familiar

Descartan alza en violencia familiar

SLP

Samuel Moreno

Dejan los partidos de fut 40 toneladas de basura
Dejan los partidos de fut 40 toneladas de basura

Dejan los partidos de fut 40 toneladas de basura

SLP

Rolando Morales

Hubo necesidad de cerrar vialidades
Hubo necesidad de cerrar vialidades

Hubo necesidad de cerrar vialidades

SLP

Leonel Mora

Para atender a periodistas se crea comisión especial
Para atender a periodistas se crea comisión especial

Para atender a periodistas se crea comisión especial

SLP

Ana Paula Vázquez

La decisión se concretó a partir de un acuerdo de la Jucopo.