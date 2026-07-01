Descartan alza en violencia familiar

Aunque el periodo vacacional de verano implica que niñas, niños y adolescentes permanezcan más tiempo en sus hogares, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado descartó un incremento en los casos de violencia familiar y aseguró que ya prepara un operativo integral para la temporada.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, afirmó que la corporación no prevé un alza en este indicador durante las próximas semanas, al considerar que las acciones preventivas permitirán mantener la vigilancia tanto en zonas urbanas como en los principales puntos de concentración de personas.

Explicó que a partir del inicio de julio se pondrá en marcha el programa “Verano Seguro 2026”, mediante el cual se reforzará el despliegue operativo en centros turísticos, espacios culturales, así como en carreteras y caminos estatales y federales, con el objetivo de brindar seguridad a habitantes y visitantes.

Juárez Hernández añadió que el operativo también contempla acciones para proteger los planteles educativos que permanecerán sin actividad durante el receso escolar, además de otras estrategias preventivas para atender las necesidades propias de la temporada vacacional.

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El funcionario sostuvo que la SSPC cuenta con un plan integral para contener posibles incidencias durante el verano, por lo que confió en que no se registrará un incremento en los casos de violencia familiar, al tiempo que llamó a la población a colaborar con las autoridades y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.