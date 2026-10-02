logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Capacitan a los productores para combatir la plaga de langosta

Se les informó cómo identificarla y cómo afecta el cultivo

Por Carmen Hernández

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Capacitan a los productores para combatir la plaga de langosta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Capacitan a productores sobre cómo identificar la plaga de langosta y diversas acciones para poder combatirla. 

      En el Auditorio Valentín Gama se llevó a cabo la reunión informativa la cual estuvo encabezada por el director de Desarrollo Rural Juventino Pérez, el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal Arturo Torres Hernández, Miguel Reyes Hernández de Sanidad Vegetal y el alcalde Arnulfo Urbiola Román alcalde de Rioverde.  

      Los productores de las comunidades acudieron de manera puntual a la reunión informativa. 

      Se les brindó información de cómo identificar la plaga y como afecta al cultivo.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se habló sobre la importancia de realizar las medidas preventivas para abatir este mal.  

      Lo que se busca es proteger los cultivos que se tienen. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Restringen actividades acuáticas en parajes de la Huasteca por lluvias
      Restringen actividades acuáticas en parajes de la Huasteca por lluvias

      Restringen actividades acuáticas en parajes de la Huasteca por lluvias

      SLP

      Pulso Online

      El Meco, El Salto, Minas Viejas y Tambaque mantenían restricciones al mediodía del jueves

      Tormenta y fuertes vientos golpean a Ciudad Valles (fotos)
      Tormenta y fuertes vientos golpean a Ciudad Valles (fotos)

      Tormenta y fuertes vientos golpean a Ciudad Valles (fotos)

      SLP

      Huasteca Hoy

      Se reportaron árboles caídos y cortes en el servicio de luz

      Alertan a población por fin de semana lluvioso en la región
      Alertan a población por fin de semana lluvioso en la región

      Alertan a población por fin de semana lluvioso en la región

      SLP

      Carmen Hernández

      Operativo de vigilancia, para prevenir una contingencia

      El lunes, suspenderán clases en primarias
      El lunes, suspenderán clases en primarias

      El lunes, suspenderán clases en primarias

      SLP

      Redacción