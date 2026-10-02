Capacitan a los productores para combatir la plaga de langosta
Se les informó cómo identificarla y cómo afecta el cultivo
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RIOVERDE.- Capacitan a productores sobre cómo identificar la plaga de langosta y diversas acciones para poder combatirla.
En el Auditorio Valentín Gama se llevó a cabo la reunión informativa la cual estuvo encabezada por el director de Desarrollo Rural Juventino Pérez, el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal Arturo Torres Hernández, Miguel Reyes Hernández de Sanidad Vegetal y el alcalde Arnulfo Urbiola Román alcalde de Rioverde.
Los productores de las comunidades acudieron de manera puntual a la reunión informativa.
Se les brindó información de cómo identificar la plaga y como afecta al cultivo.
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Se habló sobre la importancia de realizar las medidas preventivas para abatir este mal.
Lo que se busca es proteger los cultivos que se tienen.
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