¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria Número II llevó a cabo una plática informativa dirigida a maestras y maestros del Instituto Matehualense, como parte de las actividades conmemorativas del marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

En el marco de las actividades conmemorativas se llevaron a cabo acciones de capacitación dirigidas a maestros del Instituto Matehualense, con el objetivo de fortalecer la prevención y detección oportuna de posibles casos de abuso sexual infantil.

A través de estas actividades se busca proporcionar al personal docente los conocimientos y herramientas necesarias para identificar posibles situaciones de riesgo, así como promover la prevención, detección y atención adecuada ante cualquier situación de abuso sexual infantil. Asimismo, se destacó la importancia de que los maestros estén preparados para reconocer señales de alerta y actuar de manera oportuna, contribuyendo a proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, se reiteró la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones de salud y educativas para construir entornos seguros, protectores y libres de violencia, donde se garantice el respeto y la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí