Capacitan aspirantes a integrarse a Red Fox

Serán parte de los grupos combatientes de incendios forestales

Por Carmen Hernández

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- La dirección de Protección Civil capacitó a aspirantes a integrarse a la Red Fox.

La coordinación del área de Protección Civil y la Brigada Red Fox, a través de la Conafor, efectuó una prueba de mochila para los aspirantes a combatientes forestales, para estar preparados para la próxima temporada de incendios que inicia en el mes de febrero.

Los participantes recorrieron 4 kilómetros con 800 metros, portando una mochila de 20.4 kilogramos, en un tiempo no mayor a 45 minutos. 

Los aspirantes se sometieron a pruebas y les revisaron los signos vitales antes y después del ejercicio realizado. 

El coordinador José de Jesús Hernández Juárez, hizo hincapié que se valoró su resistencia física, disciplina y compromiso con la protección de los recursos naturales.

Lo que se busca es contar con brigadas capacitadas y listas para que puedan actuar en caso de alguna emergencia.

