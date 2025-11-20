Catorce participa en tianguis de P. Mágicos

Matehuala.- El municipio participó en la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, un espacio que permite compartir la riqueza histórica y cultural de este pueblo, además de darse a conocer como un lugar turístico para que más personas lo visiten, destacando que es un lugar donde el mayor trabajo es gracias al turismo.

Durante varios días estuvo presente Real de Catorce, instalaron un módulo con una gran exposición de todo lo que hay en este lugar, fotografías, así como muchos de los productos que se elaboran en este pueblito mágico del Altiplano potosino, donde la gente que acudió quedó con ganas de conocer este hermoso lugar.

Esta es una manera en la que se trabaja para promover el turismo de Catorce, que no solo Real de Catorce es un lugar maravilloso, si no todas las comunidades de este municipio, tienen para hacer turismo y practicar senderismo, turismo, cultura, que hay varios lugares culturales e históricos, así como turismo de aventura, aunque lo que más se da es el turismo religioso, ya que se tiene el santuario de San Francisco de Asís.

La idea es fomentar el turismo de Real de Catorce pues en estos días de celebraciones de los días de muertos se tuvo una gran respuesta de turismo, así como en el pasado puente vacacional, se espera que lleguen más visitas en las vacacione decembrinas.

