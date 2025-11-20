logo pulso
Estado

Pasajero, autor de robo a comerciantes

Por Redacción

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
Pasajero, autor de robo a comerciantes

CIUDAD VALLES.- Uno de los pasajeros del autobús de comerciantes y compradores robado este martes fue el que amagó y robó a varias personas, de acuerdo con el director de la Policía Municipal, José Juan Herrera Sierra.

Este martes en la tarde-noche, un hombre que viajaba de pasajero en un autobús especializado en viajes de comerciantes a la Ciudad de México, fue el que robó a sus compañeros de viaje.

El delito fue a la altura de la delegación de El Pujal y luego de hacer parar al chofer, dos maleantes más alcanzaron la unidad y apoyaron en el saqueo al delincuente.La recomendación que hace el director de la Policía, Herrera Sierra es que al vender el boleto a cada uno de sus viajeros, se tengan datos de la persona, tal como sucede en las taquillas de las empresas de autotransporte en la Central. 

