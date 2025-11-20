Pasajero, autor de robo a comerciantes
CIUDAD VALLES.- Uno de los pasajeros del autobús de comerciantes y compradores robado este martes fue el que amagó y robó a varias personas, de acuerdo con el director de la Policía Municipal, José Juan Herrera Sierra.
Este martes en la tarde-noche, un hombre que viajaba de pasajero en un autobús especializado en viajes de comerciantes a la Ciudad de México, fue el que robó a sus compañeros de viaje.
El delito fue a la altura de la delegación de El Pujal y luego de hacer parar al chofer, dos maleantes más alcanzaron la unidad y apoyaron en el saqueo al delincuente.La recomendación que hace el director de la Policía, Herrera Sierra es que al vender el boleto a cada uno de sus viajeros, se tengan datos de la persona, tal como sucede en las taquillas de las empresas de autotransporte en la Central.
no te pierdas estas noticias
Por desfile, cerrarán calles de zona centro
Jesús Vázquez
Se pide usar vías alternas para el traslado