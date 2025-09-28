Celebra la UICSLP el Día Mundial del Turismo

Matehuala.- La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matehuala, llevó a cabo la Feria Cultural, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, con el propósito de celebrar y promover la diversidad cultural de México.

El evento se realizó en la explanada del campus y contó con la participación de estudiantes de la Licenciatura en Turismo Sustentable, quienes presentaron muestras gastronómicas de los estados de Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán, además de un espectáculo dancístico a cargo del Grupo Folclórico Coatlicue.

La jornada incluyó también la presencia de dos ponentes locales, productores de mezquite, café elaborado a base de mezquite típico de la región, quienes compartieron con la comunidad universitaria la importancia de rescatar y difundir los productos tradicionales.

El director de la Unidad Académica reconoció el esfuerzo de Guillermina Mendoza, responsable de coordinar la actividad, así como la dedicación de las y los alumnos, destacando que estas acciones fortalecen la formación integral de los jóvenes y refuerzan el compromiso de la Universidad con la preservación de las tradiciones y el desarrollo turístico sustentable.

El 27 de septiembre de cada año se conmemora el día mundial del turismo, con la finalidad de concientizar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo, su impacto social, cultural, político y económico y su importante papel en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.