Conductora termina carrera contra un poste

Matehuala.- Una mujer que conducía un vehículo perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste de concreto en la banqueta donde se encuentra la Normal Experimental de Matehuala sobre la avenida Manti, al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad y corporaciones de auxilio.

Los hechos se suscitaron el viernes por la noche, cuando la conductora del vehículo conducía a exceso de velocidad sobre la calle Lerdo de Tejada, al llegar a donde topa con la Avenida Manti, terminó impactándose contra un poste de concreto, los vecinos al escuchar el fuerte golpe reportaron el accidente.

Al lugar llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad, afortunadamente el automóvil traía bolsas de aire, lo que ayudó a proteger la vida de una mujer que era la que conducía el automóvil, al lugar acudieron corporaciones de auxilio que la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

El automóvil quedó destrozado de la parte frontal, los elementos de Tránsito y Vialidad iniciaron las primeras investigaciones del accidente para deslindar responsabilidades.

Los accidentes viales han aumentado en el transcurso de la semana, por el piso mojado.

y el exceso de velocidad de los conductores, que no miden las consecuencias.