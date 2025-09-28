logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conductora termina carrera contra un poste

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Conductora termina carrera contra un poste

Matehuala.- Una mujer que conducía un vehículo perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste de concreto en la banqueta donde se encuentra la Normal Experimental de Matehuala sobre la avenida Manti, al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad y corporaciones de auxilio.

Los hechos se suscitaron el viernes por la noche, cuando la conductora del vehículo conducía a exceso de velocidad sobre la calle Lerdo de Tejada, al llegar a donde topa con la Avenida Manti, terminó impactándose contra un poste de concreto, los vecinos al escuchar el fuerte golpe reportaron el accidente.

Al lugar llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad, afortunadamente el automóvil traía bolsas de aire, lo que ayudó a proteger la vida de una mujer que era la que conducía el automóvil, al lugar acudieron corporaciones de auxilio que la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. 

El automóvil quedó destrozado de la parte frontal, los elementos de Tránsito y Vialidad iniciaron las primeras investigaciones del accidente para deslindar responsabilidades. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los accidentes viales han aumentado en el transcurso de la semana, por el piso mojado.

 y el exceso de velocidad de los conductores, que no miden las consecuencias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abren convocatoria para agentes policiacos
Abren convocatoria para agentes policiacos

Abren convocatoria para agentes policiacos

SLP

Carmen Hernández

Se reforzará la corporación, para mejorar la seguridad

Cita Ecología al mutilador de árboles
Cita Ecología al mutilador de árboles

Cita Ecología al mutilador de árboles

SLP

Redacción

Se preparan para cosecha de cultivos
Se preparan para cosecha de cultivos

Se preparan para cosecha de cultivos

SLP

Carmen Hernández

Se sembró jitomate rojo, chile poblano, serrano y elotes

Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México
Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

SLP

Jesús Vázquez