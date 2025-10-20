Celebran aniversario del CEB 5/11

Cedral.- Con gran entusiasmo el Centro de Estudios de Bachillerato 5/11 realizo varias actividades conmemorativas por su 41 aniversario, iniciando la jornada con la primera Carrera Ciclista 11K, que reunió a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad estudiantil en un ambiente de convivencia, energía y espíritu deportivo.

El evento inició con un acto inaugural en el cual estuvieron presentes autoridades educativas y autoridades municipales, así mismo se hicieron los tradicionales honores a la bandera, se hizo una reseña histórica de los inicios de la institución hace 41 años, para los jóvenes que quisieran continuar sus estudios al terminar la secundaria entraran a un bachillerato y sobre todo preparar a los que querían continuar en la Normal.

Posteriormente se llevaron a cabo varias actividades deportivas como la carrera atlética y la primera carrera ciclista de 11K, la cual tuvo una excelente respuesta, ya que participaron muchos jóvenes y personas que practican este deporte, quienes agradecieron haberlos invitado.

Dentro de las actividades también tuvieron un torneo de ajedrez, futbol, basquetbol, y académicas, entre otros.

