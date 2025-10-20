logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El PAN busca redefinir su identidad: Guajardo

El partido fortalecerá su relación con ciudadanos rumbo al 2027, dice diputado

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
El PAN busca redefinir su identidad: Guajardo

El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, afirmó que el Partido Acción Nacional en San Luis Potosí pretende, al igual que a nivel nacional, redefinir su identidad y fortalecer su relación con los ciudadanos.

Guajardo Barrera explicó que la reorganización no se limitó a un cambio de imagen: “Había mucha indefinición de quiénes somos, y mucho porque en los últimos tres procesos el PAN ha ido aliado de diferentes partidos políticos: en 2018 con MC y el PRD, en 2021 y 2024 con el PRI y el extinto PRD. Entonces era muy importante primero definir quiénes somos y qué somos”. 

El legislador expuso que el PAN mantiene representación en el Congreso de la Unión, el Senado, gubernaturas, alcaldías capitalinas y en San Luis Potosí. Señaló que el partido se consolida como la segunda fuerza política del país y como oposición a Morena.

En cuanto a las candidaturas, Guajardo Barrera indicó que se seleccionarán mediante elecciones abiertas, primarias, encuestas y métodos internos, dejando atrás las designaciones tradicionales. También mencionó que el partido buscará mayor cercanía con los ciudadanos de cara a 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, la senadora Verónica Rodríguez Hernández respaldó el proceso de reorganización y precisó que busca redefinir las prioridades del partido: “Llegamos a la conclusión de que debemos reinventarnos y reorganizarnos. Hubo una modificación a la imagen de nuestro logo, pero en esencia, lo que realmente estamos modificando son las banderas que vamos a proteger de aquí a los siguientes años: primero, las familias mexicanas; segundo, las libertades que hemos perdido; y tercero, la patria, que nos exige responder”, comentó.

En San Luis Potosí, Rodríguez Hernández señaló que el PAN concluyó la reestructura de los comités directivos municipales y realizará el 26 de octubre su asamblea estatal para nombrar al nuevo consejo estatal y a los consejeros nacionales. Agregó que las asambleas se desarrollaron sin incidentes, lo que refleja un proceso participativo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos
Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos

Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos

SLP

Leonel Mora

Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI
Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI

Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI

SLP

Samuel Moreno

Espera el sector inmobiliario que en 2026 haya un repunte en construcción

Colocan topes irregulares en Pascual M. Hdz.
Colocan topes irregulares en Pascual M. Hdz.

Colocan topes irregulares en Pascual M. Hdz.

SLP

Samuel Moreno

Ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial de la legalidad de los topes

Un total 200 burócratas se jubilaron este año
Un total 200 burócratas se jubilaron este año

Un total 200 burócratas se jubilaron este año

SLP

Rubén Pacheco