El PAN busca redefinir su identidad: Guajardo
El partido fortalecerá su relación con ciudadanos rumbo al 2027, dice diputado
El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, afirmó que el Partido Acción Nacional en San Luis Potosí pretende, al igual que a nivel nacional, redefinir su identidad y fortalecer su relación con los ciudadanos.
Guajardo Barrera explicó que la reorganización no se limitó a un cambio de imagen: “Había mucha indefinición de quiénes somos, y mucho porque en los últimos tres procesos el PAN ha ido aliado de diferentes partidos políticos: en 2018 con MC y el PRD, en 2021 y 2024 con el PRI y el extinto PRD. Entonces era muy importante primero definir quiénes somos y qué somos”.
El legislador expuso que el PAN mantiene representación en el Congreso de la Unión, el Senado, gubernaturas, alcaldías capitalinas y en San Luis Potosí. Señaló que el partido se consolida como la segunda fuerza política del país y como oposición a Morena.
En cuanto a las candidaturas, Guajardo Barrera indicó que se seleccionarán mediante elecciones abiertas, primarias, encuestas y métodos internos, dejando atrás las designaciones tradicionales. También mencionó que el partido buscará mayor cercanía con los ciudadanos de cara a 2027.
Por su parte, la senadora Verónica Rodríguez Hernández respaldó el proceso de reorganización y precisó que busca redefinir las prioridades del partido: “Llegamos a la conclusión de que debemos reinventarnos y reorganizarnos. Hubo una modificación a la imagen de nuestro logo, pero en esencia, lo que realmente estamos modificando son las banderas que vamos a proteger de aquí a los siguientes años: primero, las familias mexicanas; segundo, las libertades que hemos perdido; y tercero, la patria, que nos exige responder”, comentó.
En San Luis Potosí, Rodríguez Hernández señaló que el PAN concluyó la reestructura de los comités directivos municipales y realizará el 26 de octubre su asamblea estatal para nombrar al nuevo consejo estatal y a los consejeros nacionales. Agregó que las asambleas se desarrollaron sin incidentes, lo que refleja un proceso participativo.
