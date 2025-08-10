logo pulso
Celebran día internacional de pueblos indígenas en Matlapa

Por Redacción

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
MATLAPA.- Funcionarios del Gobierno del Estado expriistas encabezaron el inicio de las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el municipio de Matlapa.

La ceremonia fue encabezada por Mario García Valdez, secretario de Cultura de Gobierno del Estado y por Bernarda Reyes Hernández, quien es la directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi) y por supuesto, la alcaldesa Marichuy Rivera Rosales, quien ganó y milita en el Partido Verde.

En cambio, García Valdez y Reyes Hernández gobernaron, legislaron y funcionaron para el PRI todavía poco antes de que comenzara el Gobierno Verde de Ricardo Gallardo Cardona.

La ceremonia tuvo lugar en un centro educativo y forma parte de la agenda sobre la importancia de los pueblos originarios en México. 

