Celebran encuentro de monaguillos

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Matehuala.- Con una importante participación de niños y jóvenes provenientes de diferentes parroquias de la región, se llevó a cabo el Encuentro de Monaguillos del Altiplano, bajo el lema "Elegidos para servir", teniendo como sede el Centro Vocacional de Matehuala.

Desde temprana hora comenzaron a llegar los participantes que forman parte de los grupos de monaguillos de las parroquias del Altiplano, quienes acudieron con entusiasmo para compartir esta experiencia de convivencia, formación y reflexión. El encuentro tuvo como uno de sus principales objetivos fortalecer los lazos de amistad y compañerismo entre quienes desempeñan este servicio dentro de sus comunidades parroquiales, además de brindarles herramientas para continuar desarrollando su labor dentro de la Iglesia.

Durante la jornada se realizaron diversas actividades encaminadas a la formación de los participantes, entre ellas pláticas, talleres y momentos de reflexión, en los que se abordaron temas relacionados con el servicio, la responsabilidad y la importancia de participar activamente en las actividades de sus parroquias.

Asimismo, los niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de convivir con otros monaguillos de varios municipios, intercambiar experiencias y conocer a quienes, al igual que ellos, participan en las celebraciones religiosas y apoyan a los sacerdotes durante las misas y otras actividades de la Iglesia.

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