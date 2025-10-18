Celebran jubileo de maestros

Matehuala.- Con gran éxito se llevó a cabo el jubileo de los maestros en el centro vocacional, el cual fue organizado por la iglesia católica, este magno evento tuvo una buena respuesta por parte de quienes se dedican a la educación.

El jubileo de los maestros significa celebrar la fiesta de gracia de Dios a través de la enseñanza, en este evento se tuvieron pláticas especiales dedicadas para los maestros, así como una misa de acción de gracias, a la actividad acudieron maestros jubilados, maestros en servicio, así como jóvenes que están estudiando para maestros, donde se hablaron de distintos temas de la educación, y cómo apoyarnos en Dios para impartir clases.

Así mismo se realizaron varias actividades didácticas para que los maestros además de obtener grandes aprendizajes se divirtieran, uno de los problemas principales de los que se habló es que en la sociedad se ha perdido el respeto a los maestros.

Para terminar el evento se llevó a cabo una misa de acción de gracias para celebrar a los maestros, en la cual se hizo una oración especial por los grandes maestros de Matehuala, y se pidió para que Dios ilumine el camino de quienes son maestros, pues esta es una de las más bellas profesiones que tiene el ser humano, ya que ellos se encargan de enseñar a los niños y jóvenes, gracias a ellos los pequeños llegan a conocer las letras.

