Celebró iglesia católica Jueves de Corpus Christi

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Matehuala.- Celebró la iglesia católica el jueves de Corpus Christi en las diferentes capillas de Matehuala donde salieron por las calles con el santísimo haciendo oraciones.

Las iglesias tuvieron un lleno en las celebraciones del Corpus Christi, aunque una de las que más asistencia tuvo fue la Catedral, en las capillas los sacerdotes salieron en peregrinaciones con los feligreses, cantando y haciendo oraciones para detenerse en cada una de las cuatro estaciones, en las que se enfocaron a pedir a Dios por la paz en Matehuala.

Este año la gente se reunió en las capillas para salir en peregrinación, donde algunos llevaban pólvora, con esta estaban anunciando el camino que recorrían con el santísimo, mucha gente salía de sus casas para verlos por solo unos minutos, sobre todo quienes se encontraban enfermos que al ver pasar el Santísimo le pedían por su recuperación.

Dentro de esta celebración el Santísimo también fue llevado a personas que se encuentran enfermas en sus casas, además hubo encargado de llevarlo a los hospitales y a los anexos de Matehuala, para pedir a Dios por estas personas y llevarles algo de paz, pues se unieron en oración con las personas en donde acudió el Santísimo.

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