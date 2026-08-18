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Censo de ambulantes, primera parte del reordenamiento que hará alcaldía

Por Redacción

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Censo de ambulantes, primera parte del reordenamiento que hará alcaldía
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      CIUDAD VALLES.- La primera parte del reordenamiento de ambulantes en la zona centro, el censo, se postergó este lunes de parte de Mercados pero después de la una de la tarde comenzaron las mediciones.

      La primera fase del reordenamiento consiste en censar a los ambulantes que se han sumado a las plataformas de los mercados de manera irregular y hacer que los que ya están dentro de la nómina se ajusten al 1.30 metros que marcan los reglamentos para poder tender su negocio, sin embargo, la dirección de Mercados apenas tenía diseñado un formato para censo que presentaron hoy y, al menos este lunes este procedimiento se dedicaría a las plataformas de los mercados.

      La dirección de Comercio comenzó a dar gira entre los ambulantes del centro (que son la gran mayoría) para dar indicaciones sobre el ajuste en los espacios y en los artículos demasiado salidos de sus áreas permitidas.

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