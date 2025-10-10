logo pulso
Estado

Centro de Axtla y Tampaxal anegados

El agua se metió a todas las casas

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- El centro de Axtla y el ejido Tampaxal (Aquismón) han quedado literalmente bajo el agua, luego de las lluvias torrenciales de hoy que trajo el flujo de humedad del Golfo de México, causando evacuación y caos con pérdidas materiales todavía incalculables.

El centro de Axtla alberga a un aproximado de 20 mil personas de las 32 mil que conforman el municipio y que hoy, en una gran mayoría, vieron como el agua del río homónimo al Municipio se metió a sus salas, recámaras, tiendas, salas, estancias, subiendo el agua hasta el pecho de los afectados que salvaban lo que podían.

En Tampaxal, ejido con alrededor de 15 mil personas, las casas, metidas en una cañada, entre las montañas se anegó con el chaparrón interminable de la mañana, obligando a algunos ciudadanos a sacar a sus vecinos con las lanchas y con botes de pesca.

