Centros de acopio pro damnificados
Se reciben alimentos no perecederos, agua, artículos de limpieza
Catorce.- Debido a los huracanes que han azotado la Huasteca potosina donde muchas personas han sido afectadas, ante esta situación el municipio de Catorce cuenta con dos centros de acopio de alimentos y productos de higiene, uno se encuentra en la Presidencia Municipal y el otro en la coordinación de Estación Catorce.
Con el lema de “La huasteca potosina nos necesita”, están llevando a cabo esta campaña y desde el Ayuntamiento de Catorce se unen al llamado que hace el Gobierno del Estado para apoyar a todas las familias damnificadas.
Se exhorta a la población en general a sumarse con donaciones de alimentos, agua, artículos de higiene personal, cobijas, se puede llevar comida enlatada no perecederos, galletas o barras energéticas, agua embotellada, cloro limpiador líquido, escobas, trapeadores, pañales infantiles, pañales para adultos.
También cepillos y pasta dental, leche en polvo, botiquín de primeros auxilios, alimentos para bebés, fórmulas, papilla, productos sanitarios femeninos, alimentos para mascotas exhortan a la población en general a unirse a esta noble causa y apoyar a nuestros hermanos de la huasteca potosina que están pasando malos momentos debido a los huracanes.
Cabe hacer mención que ha habido buena respuesta para apoyar a los hermanos de la Huasteca, y todo lo que se recaude será enviado en un vehículo de la Guardia Civil Estatal.
