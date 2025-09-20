Cerrarán el túnel Ogarrio a los vehículos

CATORCE.- Con motivo del inicio de las fiestas patronales del Pueblo Mágico se va a cerrar el paso de vehículos por el túnel Ogarrio los fines de semana en un horario de tres de la mañana a siete de la tarde, esto para brindarle una mayor seguridad a los peregrinos que empiezan a llegar por la festividad de San Francisco de Asís.

El túnel permanecerá cerrado los dos últimos fines de semana de septiembre y también los días 3, 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de octubre, ya después de las siete podrán pasar los vehículos de manera normal, pues el objetivo es proteger a todas las personas que acuden al Pueblo Mágico caminando, ya que los fines de semana son los días de mayor afluencia en las fiestas patronales de San Francisco de Asís.

Se pide a los viajeros que visitarán el Pueblo Mágico, tomar en cuenta las recomendaciones de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil Municipal, así como obedecer el reglamento de seguridad que estará en el Santuario de San Francisco de Asís, donde los sacerdotes de esta parroquia ya tienen todo preparado para esta temporada y evitar que ocurra un accidente.

Cabe mencionar que ya se tiene establecido un operativo de seguridad por las fiestas patronales con elementos de Protección Civil, Guardia Civil Estatal y Policía Municipal, quienes estarán resguardando el Pueblo Mágico esperando terminar con saldo blanco las festividades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí