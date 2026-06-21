Choca conductor contra barda

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Matehuala.- Chofer de un automóvil se impactó contra la barda de un estacionamiento ubicado en la calle Cuauhtémoc. En la unidad viajaba una pareja que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Al llegar a esta vialidad, derribaron la señalética que prohíbe el paso debido a las reparaciones que se realizan en la zona y posteriormente se estrellaron contra la barda.

Los hechos se registraron durante la madrugada del sábado, cuando el conductor perdió el control de la unidad, presuntamente debido al consumo de bebidas alcohólicas. Al llegar a la calle Cuauhtémoc intentaron ingresar por un área restringida, ignorando la señalización colocada por las obras de reparación derivadas de un socavón.

Sin embargo, el chofer perdió el control del automóvil y terminó impactándose contra la barda de un estacionamiento. Vecinos del sector, al escuchar el fuerte estruendo, salieron de sus viviendas para verificar lo ocurrido.